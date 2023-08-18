В медицинских колледжах Тверской области начинают обучение по целевым договорам

Практика обучения по целевым договорам в регионе вводится и в медколледжах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь абитуриентов по целевым договорам будут набирать не только в тверской медицинский вуз, но и в медколледжи региона. У нас их шесть. Как сообщил в прямом телеэфире губернатор Игорь Руденя, в этом учебном году в медицинских колледжах предусмотрено около 270 мест для обучения студентов-целевиков.

Губернатор пояснил в эфире, что эта мера необходима для "усиления кадрами первичного медицинского звена, скорой помощи, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий". Как известно, к примеру, в скорой помощи в регионе есть дефицит в специалистах.

"Принято решение о выплате для них повышенной стипендии – не менее 5000 рублей в месяц. Плюсом единовременная годовая выплата. Кроме того, после каждого семестра, если успешно сданы экзамены, будет назначаться повышенная стипендия. Но потом надо будет проработать несколько лет в лечебном учреждении региона. Считаю, что это очень хорошая путевка в жизнь. В дальнейшем мы эту программу можем распространить и на другие направления, в том числе в образовании", - сказал Игорь Руденя.

Также напомним, что в медицинских колледжах Верхневолжья вводятся дополнительные бюджетные места для пожелавших там учиться 12 детей участников СВО