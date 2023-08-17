В Заволжском районе Твери провели работы по уничтожению борщевика Сосновского

В Твери продолжается борьба с борщевиком Фото: администрация Твери

В Заволжском районе Твери, вблизи СНТ «Тверца» 17 августа сотрудники МБУ «Зеленстрой» провели работы по уничтожению борщевика Сосновского. Работы проводились комбинированным методом - покос и химическая обработка гербицидами.

Всего за неделю, с 7 по 11 августа, работы по уничтожению вредной культуры были проведены на участке общей площадью свыше 25 тысяч кв. метров.

"Это зоны в поселках Литвинки и Сахарово, участки вдоль Московского шоссе и у Восточного моста, на улице Левитана. С 14 августа проводилась обработка борщевика в Пролетарском районе - на улицах Чудова, Константина Заслонова, на набережной реки Тьмаки. А также, в деревне Старая Константиновка, на набережной реки Лазури, в поселке Сахарово на улице Бочкина, в Сквере ветеранов войны и труда", - сообщили в администрации Твери.

До октября продлится повторная обработка территорий. Всего в течение 2023 года в Твери планируется охватить 500 тысяч кв. метров площади.

Все очаги произрастания борщевика на территории Твери заносятся в единый реестр.