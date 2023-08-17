В Тверской области 4900 человек пожаловались на укусы клещей

В Тверской области продолжается сезон активности клещей Фото: Мария ЛЕНЦ

Управление Роспотребнадзора по Тверской области обращает внимание граждан, что в регионе продолжается сезон активности клещей.

По данным ведомства на 16 августа, с начала сезона в медицинские организации по поводу присасывания клещей обратились 4900 человек. Количество обратившихся соответствует среднемноголетнему уровню.

Среди пациентов зарегистрированы единичные случаи заболевания клещевым вирусным энцефалитом и бореллиозом.