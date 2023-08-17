В Тверской области простятся с погибшим в ходе СВО офицером Евгением Кизиловым

Гвардии капитан Евгений Александрович Кизилов погиб в ходе СВО. Фото: vk.com/zubcovsky_adm

5 августа в зоне СВО, в селе Рапотино Запорожской области, погиб житель Зубцовского округа Тверской области - гвардии капитан Евгений Александрович Кизилов. Об этом сообщила местная администрация.

«Свою жизнь Евгений с юности связал с военной службой: закончил Тверское Суворовское военное училище, затем Московское высшее военное командное училище. С 2012 по 2021 годы проходил службу в Вооруженных силах Российской Федерации», - рассказывают о погибшем в окружной администрации.

Евгений Александрович Кизилов - ветеран боевых действий. Участвовал в вооружённом конфликте в Сирии. Имеет государственные награды «За отличие в воинской службе III степени» и «Участнику военной операции в Сирии».

Евгению Кизилову было 33 года. У него осталась семья.

Церемония прощания состоится 19 августа в 9:00 в Зубцове по адресу: улица Победы, 36. Траурный митинг пройдёт в 10:00 в городском бору, где Евгения Кизилова предадут земле.