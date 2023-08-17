В медколледжах Тверской области введены дополнительные бюджетные места для детей участников СВО

Вопрос рассмотрен на заседании Бюджетной комиссии в правительстве региона. Фото: ПТО

В нескольких медицинских колледжах Верхневолжья введут дополнительные бюджетные места для 12 детей участников СВО. Вопрос рассмотрен на заседании Бюджетной комиссии региона, которое 16 августа провёл губернатор Игорь Руденя.

«Это часть поддержки семей наших военнослужащих. В то время, когда отцы находятся на передовой, мы должны позаботиться о том, чтобы их дети могли получить достойную профессию», - отметил глава региона.

Учиться в медколледжах захотели 12 детей военнослужащих-участников СВО. Для них введены дополнительные места в Тверском, Бежецком, Вышневолоцком и Кимрском колледжах.

На заседании приняты решения о стипендиальном обеспечении, материальных выплатах, соцподдержке будущих студентов. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.