Под Ржевом обезвредили снаряд времен Великой Отечественной войны

Артиллерийский снаряд уничтожили на полигоне Фото: ГУ МЧС России по Тврской области

16 августа группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области в районе деревни Бахмутово Ржевского округа обнаружен взрывоопасный предмет времён Великой Отечественной войны.

152 мм артиллерийский снаряд силами группы спецгруппы был ликвидирован на полигоне.

Спасатели напоминают жителям региона, что при обнаружении взрывоопасного предмета, необходимо отойти на безопасное расстояние, предупредить об опасности окружающих, сообщить о находке в службу спасения по телефону "101" и "112".