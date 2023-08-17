Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 августа 2023 7:21

Под Ржевом обезвредили снаряд времен Великой Отечественной войны

Артиллерийский снаряд ликвидировали на полигоне в Тверской области
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Артиллерийский снаряд уничтожили на полигоне Фото: ГУ МЧС России по Тврской области

Артиллерийский снаряд уничтожили на полигоне Фото: ГУ МЧС России по Тврской области

16 августа группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области в районе деревни Бахмутово Ржевского округа обнаружен взрывоопасный предмет времён Великой Отечественной войны.

152 мм артиллерийский снаряд силами группы спецгруппы был ликвидирован на полигоне.

Спасатели напоминают жителям региона, что при обнаружении взрывоопасного предмета, необходимо отойти на безопасное расстояние, предупредить об опасности окружающих, сообщить о находке в службу спасения по телефону "101" и "112".