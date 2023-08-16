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НовостиОбщество16 августа 2023 12:44

Экс-глава Зубцовского района начислила себе премию в 850 тысяч рублей

В Тверской области осуждена бывшая глава Зубцовского района за премию в сотни тысяч рублей
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Экс-чиновница оформила себе "стимулирующие" за два года.

Экс-чиновница оформила себе "стимулирующие" за два года.

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

15 августа 2023 года в Зубцовском районном суде Тверской области слушалось дело бывшей главы Зубцовского района Елены Николаевой. Как было установлено следствием и судом, экс-чиновница сама начислила себе и получила стимулирующие выплаты за период 2020-2022 годов. Всего - 850 065 рублей 72 копейки.

Районный прокурор обратился в суд с требованием признать эти выплаты незаконными и взыскать их, а также проценты за пользование чужими средствами.

Суд частично удовлетворил требования прокурора. По информации пресс-службы Зубцовского районного суда, в доход местного бюджета с Николаевой взысканы деньги в размере 739 557 рублей 06 копеек.

Решение в законную силу не вступило.