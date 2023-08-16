В Ржевском округе простятся с погибшим в ходе СВО Иваном Меркурьевым Фото: администрация Ржевского муниципального округа

18 августа в деревне Звягино Ржевского муниципального округа простятся с погибшим в ходе СВО Иваном Меркурьевым.

Иван Евгеньевич родился в деревне Звягино, закончил Чертолинскую среднюю школу, служил в рядах Российской армии.

Соболезнования родным и близким погибшего выразила администрация Ржевского муниципального округа.

Прощание с Иваном Меркурьевым состоится в помещении клуба КДЦ Чертолино в деревне Звягино с 10:00 до 12:00. Героя похоронят на кладбище Покров-Лаптева в деревне Светлое.