В Кимрском округе простились с погибшим в ходе СВО Виталием Демьяненко Фото: vk.com/kimrypress

В Кимрском округе 6 августа простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим Виталием Демьяненко.

Траурный митинг состоялся на кладбище в деревне Малышково у Белого Городка. Соболезнования семье выразили глава Кимрского муниципального округа Андрей Лукьянов, председатель Братства ОМОН России Александр Алексеев, заместитель министра экономического развития Тверской области Александр Калинкин передал соболезнования от губернатора Игоря Рудени.

Как сообщает муниципальная газета "Кимры Сегодня", лейтенанту Виталию Демьяненко было 46 лет, мобилизован в октябре 2022 года, был командиром инженерно-дорожного отделения штурмовой инженерно-саперной бригады. Герой погиб 11 июля 2023 года в боях под Кременной (ЛНР).

У погибшего остались мать, жена и сын.