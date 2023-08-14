Митрополит Амвросий в Твери освятил мёд в первый день Успенского поста

Митрополит освятил мёд в Успенском соборе. Фото: Тверская епархия

14 августа для православных верующих начался Успенский пост. В первый день поста, праздник Изнесения Честных Древ Креста Господня, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий совершил Божественную литургию в Успенском соборе бывшего Отроч монастыря в Твери.

Архипастырь прочитал молитву о восстановлении мира и о скором воссоздании Спасо-Преображенского собора, сообщает тверская епархия.

В народе первый день Успенского поста называют «медовым Спасом», в этот день верующие несут в храмы мёд. Митрополит Амвросий освятил принесенный прихожанами мёд нового сбора, поздравил всех с наступлением Успенского поста и пожелал провести его достойно.