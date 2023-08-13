Раненого аиста из Тверской области прооперировали в Москве

После операции аиста ждет долгое восстановление Фото: vk.com/olenino_nash_dom

В столичной ветклинике прооперировали раненого аиста, которого привезли из Тверской области. У птицы оказался тяжелый перелом ноги.

Напомним, аиста нашли жители деревни Талица Оленинского округа, принесли домой, накормили и стали искать ветврача и специалистов, которые смогли бы ему помочь встать на ноги.

Такие специалисты нашлись в Москве. Птицу перевезли в Центр помощи птицам "Воронье Гнездо". 12 августа аиста осмотрел врач, а сегодня ему провели операцию.

"Впереди у аиста долгое лечение и тщательный уход. Спасибо всем, кто участвовал в спасении птицы!" - написали волонтеры в группе "Оленино - наш дом" в соцсети.