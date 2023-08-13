В Тверской области потеплеет до +30 градусов

В Твери потеплеет до +30 градусов Фото: Иван ВИСЛОВ

Август продолжает удивлять жителей Тверской области. После непривычно дождливого и прохладного июля в регионе установилась теплая погода. Конечно, без дождей не обходится, но общую благоприятную погодную картину они не портят. А впереди тверичан ждут еще более жаркие и ясные дни.

После 15 августа синоптики прогнозируют в Верхневолжье аномальную жару. Потеплеет до +30 градусов. Иногда столбик термометра будет подниматься до отметки +33 градуса. Осадков не предвидится, только небольшая облачность. Ночью до +17.

Влажность после субботних дождей пока высокая - 85%, но постепенно будет снижаться.

Температура воздуха 13 августа +20... +25 днем, +11... +16 ночью.

По данным многолетних климатических наблюдений, средняя температура для августа - 15,9 градусов.

Самым холодным стало 13 августа 1919 года - всего +1,2 градуса тепла. Максимальная жара была отмечена в этот день в 2007 году, тогда воздух прогрелся до +31 градуса.