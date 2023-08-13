В Тверской области потеплеет до +30 градусов

В Твери потеплеет до +30 градусов
Фото: Иван ВИСЛОВ
Август продолжает удивлять жителей Тверской области. После непривычно дождливого и прохладного июля в регионе установилась теплая погода. Конечно, без дождей не обходится, но общую благоприятную погодную картину они не портят. А впереди тверичан ждут еще более жаркие и ясные дни.
После 15 августа синоптики прогнозируют в Верхневолжье аномальную жару. Потеплеет до +30 градусов. Иногда столбик термометра будет подниматься до отметки +33 градуса. Осадков не предвидится, только небольшая облачность. Ночью до +17.
Влажность после субботних дождей пока высокая - 85%, но постепенно будет снижаться.
Температура воздуха 13 августа +20... +25 днем, +11... +16 ночью.
По данным многолетних климатических наблюдений, средняя температура для августа - 15,9 градусов.
Самым холодным стало 13 августа 1919 года - всего +1,2 градуса тепла. Максимальная жара была отмечена в этот день в 2007 году, тогда воздух прогрелся до +31 градуса.