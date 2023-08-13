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НовостиОбщество13 августа 2023 6:39

Игорь Руденя поздравил строителей Тверской области с профессиональным праздником

День строителя отмечается 13 августа
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Игорь Руденя поздравил строителей с профессиональным праздником

Игорь Руденя поздравил строителей с профессиональным праздником

Фото: ПТО

13 августа работники строительной сферы отмечают профессиональный праздник - День строителя. Поздравление работникам и ветеранам отрасли направил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

"Ваш труд имеет важнейшее значение для развития Верхневолжья и всей нашей страны. Благодаря вашей высокопрофессиональной работе в Тверской области ведется активная реализация масштабных проектов по строительству новых жилых комплексов, предприятий, объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта, инженерной инфраструктуры. Уверен, что строительная отрасль Верхневолжья будет и в дальнейшем демонстрировать эффективность, обеспечивать высокие темпы и качество работы", - отметил глава региона в поздравлении и пожелал строителям успехов и реализации намеченных планов.