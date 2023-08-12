В Твери стала розовой церковь Михаила Тверского Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В Твери церковь Михаила Тверского, что находится на острове Памяти, на стрелке Волги и Тьмаки, стала розовой.

Цвет яркой фуксии сейчас - в тренде, но жители удивились, что его выбрали для фасада храма Божьего.

Все оказалось очень просто. Церковь решили немного обновить и покрасить. Но перед финишной покраской фасад обрабатывают грунтовкой от плесени. Выглядит необычно, как картинка из детской раскраски. По завершении работ, церковь должна обрести привычный облик.

Церковь расположена на Краснофлотской набережной и является местом притяжения туристов и паломников. С острова открывается живописный вид на Волгу и обелиск Победы. Построена церковь была в 2002 году на пожертвования горожан и по инициативе Александра Белоусова, который тогда был мэром города. Проект объекта во владимиро-суздальском стиле разработали тверские архитекторы Валерий Курочкин и Андрей Барковский.