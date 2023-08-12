В Твери студент потратил на еду украденные с карты деньги

Студент пообедал в кафе за чужой счет в Твери Фото: Даниил ОПАРИН

29-летняя жительница Твери обратилась в полицию с сообщением о пропаже денег с банковской карты. Ущерб составил 1690 рублей.

Полицейские выяснили, что карту заявительница потеряла, но блокировать не стала, а потом получила сообщение о списании денег в местном кафе.

Сотрудники уголовного розыска опросили потерпевшую и персонал бистро, изучили записи камер видеонаблюдения в зале общепита и установили, что покупки оплатил 26-летний студент. Молодой человек учится в тверском вузе.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.