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НовостиПроисшествия12 августа 2023 9:51

В Твери студент потратил на еду украденные с карты деньги

Молодой человек нашел чужую карту и сходил на обед в кафе в Твери
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Студент пообедал в кафе за чужой счет в Твери

Студент пообедал в кафе за чужой счет в Твери

Фото: Даниил ОПАРИН

29-летняя жительница Твери обратилась в полицию с сообщением о пропаже денег с банковской карты. Ущерб составил 1690 рублей.

Полицейские выяснили, что карту заявительница потеряла, но блокировать не стала, а потом получила сообщение о списании денег в местном кафе.

Сотрудники уголовного розыска опросили потерпевшую и персонал бистро, изучили записи камер видеонаблюдения в зале общепита и установили, что покупки оплатил 26-летний студент. Молодой человек учится в тверском вузе.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.