Госавтоинспекторы проведут "Контроль трезвости" на дорогах Тверской области

Госавтоинспекторы проверят водителей на трезвость Фото: УГИБДД России по Тверской области

В ближайшие три дня, с 11 по 13 августа, на дорогах Тверской области Госавтоинспекция будет проводить массовые проверки водителей на трезвость.

В ходе рейда "Контроль трезвости" инспекторы будут выявлять водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Граждан призывают сообщать о нетрезвых водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, в полицию по телефонам дежурной части: 02 или 102 - с мобильного телефона.