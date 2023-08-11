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НовостиОбщество11 августа 2023 13:01

Госавтоинспекторы проведут "Контроль трезвости" на дорогах Тверской области

Рейд по проверке водителей на трезвость состоится с 11 по 13 августа
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Госавтоинспекторы проверят водителей на трезвость Фото: УГИБДД России по Тверской области

Госавтоинспекторы проверят водителей на трезвость Фото: УГИБДД России по Тверской области

В ближайшие три дня, с 11 по 13 августа, на дорогах Тверской области Госавтоинспекция будет проводить массовые проверки водителей на трезвость.

В ходе рейда "Контроль трезвости" инспекторы будут выявлять водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Граждан призывают сообщать о нетрезвых водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, в полицию по телефонам дежурной части: 02 или 102 - с мобильного телефона.