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НовостиОбщество11 августа 2023 12:55

В Твери после технического сбоя заработал сервис платных парковок

11 августа в Твери возобновил работу сервис платных парковок
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери возобновил работу сервис платных парковок

В Твери возобновил работу сервис платных парковок

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Твери с 12:00 дня 11 августа после технического сбоя снова заработало мобильное приложение и сайт платных парковок.

Портал tverparking.com был отключен с 7 августа из-за технических неполадок.

"За период с 7 по 11 августа включительно штрафы за неоплату парковки взиматься не будут. С 14 августа платное парковочное пространство начнет работу в обычном режиме", - сообщили в администрации Твери.

Напомним, что помимо сервиса платных парковок не работал сайт администрации, а также сайты школ города. 11 августа все порталы заработали в штатном режиме.