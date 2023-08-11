Съемки еще двух фильмов стартуют в Твери

В Твери начинаются съемки полнометражного фильма и сериала Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Сразу две заявки на съемки поступили в администрацию Твери от автономной некоммерческой организации Развития Кино «Кинокомиссия Тверской области».

Организация получила разрешение на проведение съемок полнометражного художественного фильма «Где наши деньги?» по заказу общества с ограниченной ответственностью «Зум Продакшн». Работать съемочная группа будет на улицах Твери с 15 августа по 25 ноября 2023 года.

Вторая картина - многосерийный художественный фильм «Камера! Мотор!» по заказу общества с ограниченной ответственностью «Руки Вверх Продакшн». Съемки начнутся 12 августа и продлятся до 25 марта 2024 года.

В постановлении администрациям района рекомендовано при необходимости оказать содействие съемочным группам.