Автомобиль "ВАЗ" угнали двое мужчин у жителя Тверской области

Двух автоугонщиков задержали полицейские в Твери Фото: Виктория ТУШКОВА

В полицию об угоне автомобиля ВАЗ заявил владелец - 57-летний житель Зубцовского округа. Ущерб составил 60 000 рублей.

По словам потерпевшего, машина без сигнализации была припаркована на ночь во дворе дома, а утром хозяин заметил пропажу.

Оперативники осмотрели двор, опросили соседей, проверили возможных подозреваемых, обследовали местные пункты приёма металла.

В ходе поисков автомобиль засекли камеры видеонаблюдения на одной из улиц в Пролетарском районе Твери. В машине находились двое мужчин 32 и 27 лет. Оба - жители Зубцова.

В пресс-службе УМВД России по Тверской области сообщили, что подозреваемые совершили не менее двух подобных краж. Мужчины сознались, что нуждались в деньгах, поэтому планировали сдать машину на металл. Автомобиль вернули владельцу.

Фигурантов отпустили под подписку о невыезде и завели на них уголовное дело.