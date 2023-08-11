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НовостиПроисшествия11 августа 2023 10:11

На улице в Твери грабитель сорвал цепочку у пенсионерки

Полицейские задержали грабителя, который напал на пенсионерку в Твери
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери полицейские задержали уличного грабителя

В Твери полицейские задержали уличного грабителя

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть Заволжского отдела полиции обратилась 82-летняя жительница Твери. Женщина сообщила, что днем на Петербургском шоссе неизвестный сорвал с ее шеи золотую цепочку и скрылся. Ущерб составил 40000 рублей.

Потерпевшая смогла описать злоумышленника. Полицейские составили ориентировку на нападавшего и передали патрульным.

Подозреваемого разыскали. Им оказался 50-летний неработающий ранее судимый уроженец Ульяновска. Похищенное он собирался сдать в ломбард.

Подозреваемый заключен под стражу. На него завели уголовное дело по статье "Грабеж".