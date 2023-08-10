В Тверской области создаются аграрный и машиностроительный центры обучения

В Тверской области создаются сельскохозяйственный и промышленный образовательно-производственные центры. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

В рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» в регионе подписаны соглашения о создании и развитии образовательно-производственных центров в сельскохозяйственной и машиностроительной отраслях.

Участниками стали ряд колледжей, профильные областные ведомства и предприятия.

Главной задачей проекта «Профессионалитет» является переход к отраслевой модели подготовки кадров, где заказчиком выступает предприятие-работодатель.

В результате реализации проекта «Профессионалитет» в 2024 году первые 100 студентов начнут обучаться по программам «Профессионалитета» в отрасли «Машиностроение».

Производственный центр «Развитие-Агро» откроется в 2024 году на базе Кашинского колледжа по наиболее востребованным программам отрасли сельского хозяйства: это «Ветеринария» и «Мастер сельскохозяйственного производства».

«Сегодня наша главная задача в сфере профобразования – обеспечить подготовку востребованных на рынке труда специалистов. В регионе ведется работа по развитию образовательных кластеров, особый акцент сделан на производственной практике», - приводит слова губернатора Игоря Рудени пресс-служба областного правительства.