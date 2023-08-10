В Тверской области направлено в суд уголовное дело о коммерческом подкупе

За оплату работ по договорам руководство вымогало деньги у контрагентов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего исполняющего обязанности генерального директора некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области». Его обвиняют в коммерческом подкупе с вымогательством п. «б, г» ч. 7 ст. 204 УК РФ.

Материалы расследования предоставлены УФСБ России по Тверской области. Расследование проводилось вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) регионального СКР.

По версии следствия, в период с июня по август 2021 года обвиняемый неоднократно давал сотрудникам устные указания о приостановке оплаты работ по договорам с контрагентами. Целью руководства было вымогательство денег.

В период с 18 по 31 августа 2021 года руководством Фонда получены 280 000 рублей за выплату задолженности в 10 млн рублей по выполненным работам.

По уголовному делу собрано достаточно доказательств, прокурором утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд.