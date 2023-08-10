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НовостиПроисшествия10 августа 2023 6:49

В Тверской области мужчина поехал на рыбалку с друзьями и утонул

Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины в озере Селигер
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
СК проводит проверку по факту гибели мужчины Фото: СУ СК РФ по Тверской области

СК проводит проверку по факту гибели мужчины Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Осташковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины. Тело было обнаружено в акватории озера Селигер в районе деревни Хитино Осташковского округа.

Предварительно известно, что 8 августа мужчина поехал на рыбалку с друзьями, его спутники уплыли на лодках рыбачить, а он остался на берегу готовить еду, решил искупаться и утонул.

На теле погибшего не обнаружено телесных повреждений. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.