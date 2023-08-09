Певица Рита Dakota вместо свадебного застолья решила помочь с ремонтом детдому в Зубцове Тверской области

Рита и ее избранник Федор Белогай отпраздновали торжество в Тбилиси, но перед этим посетили детдом в Зубцове. Фото: Telegram/ Рита Дакота

Популярная российская певица Рита Dakota сделала подарок «Зубцовскому детскому дому» Тверской области, приурочив это к своей свадьбе. Рита и ее избранник Федор Белогай отпраздновали торжество в Тбилиси 8 августа, перед этим, ещё в начале июля, пара зарегистрировала отношения в МФЦ в столице и отправилась в детдом Зубцова, чтобы лично передать сотрудникам и воспитанникам детского дома спортинвентарь и средства на ремонт помещений.

«Начать семейную жизнь с большого доброго дела было нашей мечтой. Вместо застолья мы сделали ремонт и купили велосипеды Зубцовскому детскому дому», - написала Dakota в своих соцсетях.

Рита и ее супруг провели время с воспитанниками детдома, устроили пикник, играли в футбол и пели под гитару.