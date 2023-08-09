В Твери 13 августа изменится схема шести автобусных маршрутов

Схема шести автобусных маршрутов изменится в Твери 13 августа Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Твери в связи с проведением Тверского полумарафона с 20:00 вечера 12 августа до 15:00 дня 13 августа будет временно ограничено движение транспорта по улице Советской и Старому Волжскому мосту.

На период перекрытий меняется схема движения городских автобусных маршрутов №9, №20, №21, №43, №154 и №211. Об этом сообщает "Транспорт Верхневолжья".

Пассажирам следует учитывать изменения при планировании поездок, а автомобилистам выбирать пути объезда.

Изменения в маршрутах представлены на схеме.