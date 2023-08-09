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НовостиОбщество9 августа 2023 13:20

В Твери 13 августа изменится схема шести автобусных маршрутов

Схему шести автобусных маршрутов поменяют в Твери из-за полумарафона 13 августа
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Схема шести автобусных маршрутов изменится в Твери 13 августа

Схема шести автобусных маршрутов изменится в Твери 13 августа

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Твери в связи с проведением Тверского полумарафона с 20:00 вечера 12 августа до 15:00 дня 13 августа будет временно ограничено движение транспорта по улице Советской и Старому Волжскому мосту.

На период перекрытий меняется схема движения городских автобусных маршрутов №9, №20, №21, №43, №154 и №211. Об этом сообщает "Транспорт Верхневолжья".

Пассажирам следует учитывать изменения при планировании поездок, а автомобилистам выбирать пути объезда.

Изменения в маршрутах представлены на схеме.

Временная схема движения автобусов Графика: vk.com/tvercard

Временная схема движения автобусов Графика: vk.com/tvercard