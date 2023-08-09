В Твери третий день не работают платные парковки

Платные парковки в Твери пока бесплатные Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 7 августа в Твери из-за сбоя Сервиса RuParking не работают платные парковки.

Получается, что третий день все парковки в Твери бесплатные. Их отключили. Никакие штрафы не взимаются.

В горадминистрации пояснили, что неполадки устраняют. Предположительно, починить должны 9 августа. О возобновлении работы сообщат дополнительно.

Также из-за технического сбоя не работает сайт городской администрации и другие городские порталы, например, жители не могут зайти на сайты школ.