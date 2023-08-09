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НовостиПроисшествия9 августа 2023 7:16

В Тверской области заключен под стражу мужчина, избивший женщину на остановке

Мужчина избил 86-летнюю пенсионерку на автобусной остановке в Калязине
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мужчина избил женщину на автобусной остановке Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Мужчина избил женщину на автобусной остановке Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области расследуется уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью пожилой женщины. ЧП произошло 5 августа 2023 года на автобусной остановке в Калязине. 86-летняя женщина днем ждала автобус, рядом стоял незнакомый мужчина. На почве личной неприязни подозреваемый избил пенсионерку и бросив ее на асфальте, скрылся.

Скорую вызвали очевидцы, но спасти потерпевшую не удалось. Она скончалась в больнице.

Место происшествия осмотрел следователь, допрошены очевидцы происшествия и родственники погибшей. При содействии сотрудников полиции и Росгвардии напавший на женщину мужчина был задержан и арестован. Расследование продолжается.