В Тверской области заключен под стражу мужчина, избивший женщину на остановке

Мужчина избил женщину на автобусной остановке Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области расследуется уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью пожилой женщины. ЧП произошло 5 августа 2023 года на автобусной остановке в Калязине. 86-летняя женщина днем ждала автобус, рядом стоял незнакомый мужчина. На почве личной неприязни подозреваемый избил пенсионерку и бросив ее на асфальте, скрылся.

Скорую вызвали очевидцы, но спасти потерпевшую не удалось. Она скончалась в больнице.

Место происшествия осмотрел следователь, допрошены очевидцы происшествия и родственники погибшей. При содействии сотрудников полиции и Росгвардии напавший на женщину мужчина был задержан и арестован. Расследование продолжается.