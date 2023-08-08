Полицейские разыскали пропавшего в Бежецке 13-летнего мальчика

Пропавшего мальчика разыскали в Бежецке Фото: Алексей БУЛАТОВ

8 августа в 19:10 вечера сотрудники уголовного розыска бежецкого отделения полиции совместно с тверскими коллегами разыскали пропавшего 13-летнего мальчика.

В полиции сообщили, что противоправных действий в отношении него не совершалось.

Напомним, ребенок пропал 5 августа. Об исчезновении заявление поступило спустя двое суток. Следователи сразу завели уголовное дело по статье "Убийство". В поисках были задействованы волонтеры, спасатели и правоохранительные органы.

Устанавливаются обстоятельства исчезновения малолетнего.