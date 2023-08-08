В Тверской области простились с погибшим в ходе СВО 26-летним Михаилом Кутузовым

26-летний мобилизованный Михаил Кутузов погиб в ходе СВО Фото: администрация Конаковского района

В Конаковском районе Тверской области простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим Михаилом Кутузовым. Герой погиб 21 июля 2023 на территории ЛНР. Ему было 26 лет.

В траурном митинге 8 августа приняли участие представители местной администрации и правительства Тверской области, военного комиссариата, жители Конаковского района, родные и близкие погибшего.

Михаил Олегович родился 30 июня 1997 года в Конаково, окончил школу №7, затем - Сергиево-Посадский аграрный колледж.

Как сообщает администрация Конаковского района, мобилизованный в сентябре прошлого года Михаил Кутузов награжен медалью за воинскую доблесть второй степени и медалью Министерства обороны РФ "Участник СВО", посмертно награжден орденом Мужества.

Героя похоронили с воинскими почестями.