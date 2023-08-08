На улицах Твери оштрафовали 21 водителя электросамокатов

В Твери штрафуют нарушителей на электросамокатах Фото: УГИБДД России по Тверской области

Тверские госавтоинспекторы в районах города продолжают рейды по выявлению водителей-нарушителей на электросамокатах.

В период с 31 июля по 6 августа к административной ответственности привлекли 21 нарушителя. Водители на электросамокатах пересекали дорогу по пешеходному переходу, ездили по двое, катались по проезжей части при наличии тротуара.

На всех нарушителей инспекторы составили административные материалы и назначили штрафы по 800 рублей каждому.