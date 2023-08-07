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НовостиОбщество7 августа 2023 18:22

Районы Тверской области остались без света из-за сильного ветра

В Тверской области ведутся восстановительные работы на электросетях
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Муниципалитеты Тверской области остались без электричества из-за сильного ветра

Муниципалитеты Тверской области остались без электричества из-за сильного ветра

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сообщение о частичном отключении электроснабжения в ряде муниципальных образований Тверской области поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 7 августа.

Из-за сильного ветра произошли обрывы на электросетях. Ведутся восстановительные работы.

Напомним, что об ухудшении погодных условий жителей предупредило МЧС. Порывы ветра 7 августа достигали 15 м/с.

Обстановка находится на контроле ведомства.