В Тверской области расширили возможности программы "Проекты туризма"

Тверская область славится своими туристическими местами. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Тверской области расширены возможности программы «Проекты туризма». Теперь в рамках данной программы можно привлекать заёмные средства не только на создание и благоустройство глемпингов и кемпингов, но и на на любые проекты, связанные с индустрией гостеприимства. Например, на приобретение, строительство или ремонт гостиниц или турбаз.

«Сегодня Тверская область пользуется большим спросом у туристов. Из-за введенных против России санкций у нас растет внутренний туризм, что позволяет нам модернизировать нашу инфраструктуру и создавать конкурентные туристические объекты. Люди хотят отдыхать в Центральной России, и мы готовы предоставить им эту возможность», – цитирует пресс-служба правительства Тверской области губернатора Игоря Руденю.

Отметим, что по программе «Проекты туризма» предприниматели могут взять до 5 млн рублей заёмных средств под 1% годовых на срок до 7 лет.