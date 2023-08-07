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НовостиОбщество7 августа 2023 16:47

В Тверской области расширили возможности программы "Проекты туризма"

По программе "Проекты туризма" теперь можно брать льготные займы для строительства капитальных объектов
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Тверская область славится своими туристическими местами.

Тверская область славится своими туристическими местами.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Тверской области расширены возможности программы «Проекты туризма». Теперь в рамках данной программы можно привлекать заёмные средства не только на создание и благоустройство глемпингов и кемпингов, но и на на любые проекты, связанные с индустрией гостеприимства. Например, на приобретение, строительство или ремонт гостиниц или турбаз.

«Сегодня Тверская область пользуется большим спросом у туристов. Из-за введенных против России санкций у нас растет внутренний туризм, что позволяет нам модернизировать нашу инфраструктуру и создавать конкурентные туристические объекты. Люди хотят отдыхать в Центральной России, и мы готовы предоставить им эту возможность», – цитирует пресс-служба правительства Тверской области губернатора Игоря Руденю.

Отметим, что по программе «Проекты туризма» предприниматели могут взять до 5 млн рублей заёмных средств под 1% годовых на срок до 7 лет.