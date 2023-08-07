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НовостиОбщество7 августа 2023 14:08

Жителя Тверской области отправили на исправительные работы за долги по алиментам

За долг в 40 000 рублей житель Тверской области понес уголовное наказание
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мужчину осудили за долги по алиментам

Мужчину осудили за долги по алиментам

Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Тверской области к уголовной ответственности привлекли отца девятилетнего мальчика. Мужчина не платил алименты на содержание ребенка.

В марте 2022 года мужчина уже привлекался к административной ответственности и отрабатывал 20 часов обязательных работ, но к выплатам не приступил. Долг составил 40 000 рублей.

С учетом мнения прокурора суд назначил наказание в виде исправительных работ сроком на полгода с удержанием из заработной платы 10% в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.