Жителя Тверской области отправили на исправительные работы за долги по алиментам

Мужчину осудили за долги по алиментам Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Тверской области к уголовной ответственности привлекли отца девятилетнего мальчика. Мужчина не платил алименты на содержание ребенка.

В марте 2022 года мужчина уже привлекался к административной ответственности и отрабатывал 20 часов обязательных работ, но к выплатам не приступил. Долг составил 40 000 рублей.

С учетом мнения прокурора суд назначил наказание в виде исправительных работ сроком на полгода с удержанием из заработной платы 10% в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.