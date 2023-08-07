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НовостиОбщество7 августа 2023 8:43

В Тверской области с начала сезона клещи покусали 4400 человек

Сезон активности клещей продолжается в Тверской области
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области продолжается сезон активности клещей

В Тверской области продолжается сезон активности клещей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Тверской области продолжается сезон активности клещей. Еженедельный мониторинг ситуации ведет Управление Роспотребнадзора по Тверской области.

Специалисты информируют, что по состоянию на 2 августа, зарегистрировано более 4400 обращений жителей с жалобами на укусы. Средние показатели по количеству обращений не превышены.

В медорганизациях выявлены единичные случаи заболевания клещевым вирусным энцефалитом и клещевым бореллиозом.