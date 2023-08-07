В Тверской области с начала сезона клещи покусали 4400 человек

В Тверской области продолжается сезон активности клещей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Тверской области продолжается сезон активности клещей. Еженедельный мониторинг ситуации ведет Управление Роспотребнадзора по Тверской области.

Специалисты информируют, что по состоянию на 2 августа, зарегистрировано более 4400 обращений жителей с жалобами на укусы. Средние показатели по количеству обращений не превышены.

В медорганизациях выявлены единичные случаи заболевания клещевым вирусным энцефалитом и клещевым бореллиозом.