В Тверской области с начала сезона клещи покусали 4400 человек

В Тверской области продолжается сезон активности клещей
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В Тверской области продолжается сезон активности клещей. Еженедельный мониторинг ситуации ведет Управление Роспотребнадзора по Тверской области.
Специалисты информируют, что по состоянию на 2 августа, зарегистрировано более 4400 обращений жителей с жалобами на укусы. Средние показатели по количеству обращений не превышены.
В медорганизациях выявлены единичные случаи заболевания клещевым вирусным энцефалитом и клещевым бореллиозом.