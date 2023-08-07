Назначен исполняющий обязанности министра здравоохранения Тверской области Фото: Александр ЖМУЛИН

Губернатор Игорь Руденя подписал распоряжение о назначении Ксении Абрамовой исполняющей обязанности министра здравоохранения Тверской области.

Ксения Абрамова окончила Тверскую государственную медицинскую академию. Работала аллергологом-иммунологом, занимала руководящие должности в областной клинической больнице. Работала замминистра областного минздрава, была советником губернатора.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, бывший заместитель председателя правительства Тверской области - министр здравоохранения Тверской области Дмитрий Березин покинул пост по собственному желанию.