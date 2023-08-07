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НовостиПолитика7 августа 2023 6:24

Назначен исполняющий обязанности министра здравоохранения Тверской области

Ксения Абрамова будет исполнять обязанности министра здравоохранения Тверской области
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Назначен исполняющий обязанности министра здравоохранения Тверской области

Назначен исполняющий обязанности министра здравоохранения Тверской области

Фото: Александр ЖМУЛИН

Губернатор Игорь Руденя подписал распоряжение о назначении Ксении Абрамовой исполняющей обязанности министра здравоохранения Тверской области.

Ксения Абрамова окончила Тверскую государственную медицинскую академию. Работала аллергологом-иммунологом, занимала руководящие должности в областной клинической больнице. Работала замминистра областного минздрава, была советником губернатора.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, бывший заместитель председателя правительства Тверской области - министр здравоохранения Тверской области Дмитрий Березин покинул пост по собственному желанию.