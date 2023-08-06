В Тверской области создадут сельскохозяйственную деревню африканцев

Камень под строительство будущей африканской деревни. Фото: VK/Минсельхоз Тверской области

В районе деревни Поречье Бологовского округа заложен первый камень под строительство поселения африканцев, которые будут заниматься сельским хозяйством. Об этом сообщил Минсельхоз Тверской области.

В закладке камня участвовали приглашенные дипломаты стран Африки и руководители африканских деловых сообществ. Их приветствовал руководитель Центра развития агропромышленного комплекса Тверской области Денис Плющев, а также представители парламента региона и администрации округа.

Сообщается, что на участке, оборудованном всей необходимой инженерной инфраструктурой, построят дома для выходцев из Африки, которые будут выращивать картофель или заниматься разведением коров.

Выращенный урожай и молоко готов принимать местный фермер Алексей Трофимов. Он является активным участником проекта. Его хозяйство станет базовым и будет обеспечивать первых африканских поселенцев необходимыми ресурсами.