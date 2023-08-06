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НовостиОбщество6 августа 2023 8:56

В Тверской области пропал дедушка, которому далеко за 90 лет

В Удомельском округе несколько дней ищут очень пожилого глуховатого мужчину
Алексей АНДРЕЕВ
В Удомельском округе пропал Петр Андреевич Певцов. Фото: VK/ВПСО Сова Тверь и Тверская область

В Удомельском округе пропал Петр Андреевич Певцов. Фото: VK/ВПСО Сова Тверь и Тверская область

В Удомельском округе 3 августа ушел из дома пропал Петр Андреевич Певцов 1925 года рождения. Об этом сообщает тверской волонтерский поисково-спасательный отряд "Сова".

Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавое телосложение, седые короткие волосы, голубые глаза.

Особые приметы: дедушка не слышит. Может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, где-то видел его с 3 августа, волонтеры просят позвонить по телефонам: 8 (910) 646-34-34, 8 (904) 014-12-34 или 112.