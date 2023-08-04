В Тверской области простятся с погибшем в зоне СВО офицером Виталием Демьяненко

В Тверской области 6 августа простятся с погибшим в СВО Виталием Демьяненко. Фото: VK/ Кимры Сегодня

В посёлке Белый Городок Кимрского района Тверской области 6 августа простятся с погибшим в СВО Виталием Демьяненко. Об этом сообщает издание «Кимры Сегодня».

«Виталию Демьяненко было 46 лет. 11 июля в боях под Кременной ЛНР, исполняя воинский долг он геройски погиб, пожертвовав собственной жизнью, чтобы спасти боевого товарища. Виталий Викторович Демьяненко служил в звании лейтенанта, был командиром инженерно-дорожного отделения штурмовой инженерно-саперной бригады. Был мобилизован в октябре 2022 года», - пишет издание.

В 10.00 будет прощание у родительского дома поселке Приволжский, ул. Центральная, д.12.

Потом будет отпевание в храме Иерусалимской иконы Божией матери в посёлке Белый Городок.

В 12.00 на Малышковском кладбище будет траурный митинг и церемония прощания с офицером.

У погибшего военнослужащего осталась мать, жена и сын.