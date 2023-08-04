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НовостиПроисшествия4 августа 2023 16:59

Двоих детей доставили в Тверь на вертолете после отравления опасными веществами

В Тверской области один ребенок отравился марганцовкой, а другой - проглотил крысиный яд
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Вертолет санавиации дважды вылетал на помощь детям в Тверской области Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Вертолет санавиации дважды вылетал на помощь детям в Тверской области Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

На минувшей неделе сразу двое маленьких детей были доставлены в Тверь на вертолете санавиации после отравления опасными веществами.

Врачи детской областной клинической больницы Твери рассказали в соцсети, что один ребенок съел кристаллы перманганата калия - марганцовки - и получил тяжелые ожоги ротовой полости, ротоглотки, пищевода. Сейчас он находится в реанимации. Второй ребенок проглотил крысиный яд. Малышу промыли желудок и доставили на лечение в Тверь. Он находится под наблюдением врачей-реанмиматологов.

Врачи детской больницы призывают родителей быть внимательнее и хранить в недоступном для детей месте опасные вещества, химикаты, яды, красители и растворители. В случае отравления немедленно обращайтесь за медицинской помощью.