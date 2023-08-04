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НовостиОбщество4 августа 2023 15:12

В Тверской области бесплатными глюкометрами обеспечат пациентов до 21 года

В регионе на расширение программы обеспечения датчиками мониторинга уровня глюкозы в крови направят 9,8 млн рублей
Алексей АНДРЕЕВ
4 августа Игорь Руденя провел заседание бюджетной комиссии региона.

4 августа Игорь Руденя провел заседание бюджетной комиссии региона.

Фото: ПТО

4 августа на заседании областной бюджетной комиссии решено расширить программу обеспечения детей с сахарным диабетом бесплатными глюкометрами - датчиками мониторинга уровня глюкозы в крови. Теперь ими будут обеспечивать и пациентов в возрасте от 18 до 21 года.

Расширить программу губернатор Игорь Руденя поручил после прямого эфира 3 августа. В нем к главе региона с просьбой об этом обратилась тверичанка Светлана Лабутина – мама ребенка с сахарным диабетом.

"Все необходимые решения для продления мы примем в ближайшее время. Программу предоставления датчиков продлим не только для ребят, проходящих обучение в ссузах или вузах, но и для работающих молодых людей", – сказал Игорь Руденя.

Пресс-служба областного правительства сообщила, что на заседании одобрено увеличение финансирования программы на 9,8 млн рублей для обеспечения глюкометрами еще 150 человек.