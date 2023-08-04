Жители Тверской области голосуют за установку вышек сотовой связи

В Тверской области установят 35 вышек сотовой связи Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Тверской области в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» голосуют за поселения, которые подключат к сотовой связи в 2024 году. В опросе приняли участие 1800 жителей Верхневолжья.

В топе-3 голосования: поселок Осуга Ржевского округа, деревня Карельский Городок Молоковского округа, поселок Комсомольский Фировского округа.

Электронное голосование проводится до 13 августа на портале Госуслуги. Ответы принимаются от граждан РФ старше 18 лет.

Также можно направить бумажное письмо в адрес Минцифры России по адресу: 123112, Москва, Пресненская набережная, 10, строение 2. Ответы по почте принимаются до 10 сентября.