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НовостиОбщество4 августа 2023 11:02

В Твери представили черновой вариант памятника святым Симеону и Михаилу Тверскому

Скульптуру, которую установят на Соборной площади, выполнили из мягкого материала и готовят к отливке из бронзы
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий посетил мастерскую скульптора Фото: vk.com/sobortver

Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий посетил мастерскую скульптора Фото: vk.com/sobortver

В Переславле-Залесском продолжают изготавливать памятник святому благоверному князю Михаилу Тверскому и святителю Симеону, первому епископу Тверскому. Монумент установят на Соборной площади в центре Твери рядом со светодиодным фонтаном, перед входом в Спасо-Преображенский собор.

Скульптура выполнена в мягком материале в натуральную величину, затем она будет отформована и отлита из бронзы. Фотографии рабочего процесса опубликованы в группе Спасо-Преображенского собора в ВК.

Мастерскую заслуженного художника России, члена Союза художников РФ, скульптора Юрия Хмелевского и его сына Сергея посетили и осмотрели будущий памятник митрополит Тверской и Кашинский Амвросий и священник Сергий Будков.

Скульптуру скоро начнут отливать из бронзы Фото: vk.com/sobortver

Скульптуру скоро начнут отливать из бронзы Фото: vk.com/sobortver

Митрополит также ознакомился с ходом работ по изготовлению памятника святителю Тихону, Патриарху Московскому. Монумент установят на родине святого - в Торопце по случаю празднования 950-летия первого упоминания в летописи города.