На территории монастыря в Торжке нашли древние украшения

В Торжке археологи нашли древние артефакты Фото: Ольга ТРОФИМОВА

На территории Новоторжского Борисоглебского мужского монастыря нашли древние артефакты 13 века и остатки старой булыжной мостовой. О находках сообщает "ТАСС".

Как рассказала агентству старший научный сотрудник отдела археологии Тверского государственного объединенного музея (ТГОМ) Елена Романова, самая древняя находка - шумящая привеска, которая считается этническим признаком дославянского населения. Такими привесками в 13 веке жители украшали костюмы.

Археологи нашли на раскопках части белокаменной дороги и мостовой 18-19 века. Также были обнаружены фундаменты древних строений - келий, сараев, хранилищ; остатки белокаменных стен, предметы посуды, монеты, гребни, ножи, наконечник стрелы конца XIV - начала XV века.