Губернатор Игорь Руденя проверил ход строительства новых газовых котельных в Торжке

Новые котельные должны заработать уже в этом году. Фото: ПТО

3 августа губернатор Тверской области Игорь Руденя проинспектировал ход строительства двух новых газовых котельных в Торжке.

Первая модульная газовая котельная располагается в микрорайоне завода «Пожтехника». Как сообщает пресс-служба областного правительства, работы выполняются в соответствии с графиком. Готовность объекта - 60%. Новая котельная позволит повысить надёжность и качество теплоснабжения 33 многоквартирных домов и социальных объектов.

Ещё одна новая котельная появится на улице Энергетиков. Её строят по поручению главы региона. С просьбой построить новую котельную взамен старой электрической котельной 1957 года к губернатору обращалась жительница Торжка. Котельная позволит получать нормальное теплоснабжение жителям четырёх многоквартирных домов.