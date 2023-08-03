В Тверской области 15-летняя школьница упала с трёхэтажного заброшенного дома

Здание, из которого выпала девочка. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

15-летняя девочка в Кимрах Тверской области попала в больницу после падения с крыши заброшенного трёхэтажного дома.

Школьница гуляла с друзьями по территории заброшенного здания на улице 50-ти лет ВЛКСМ. Выйдя на крышу дома, она оступилась и упала с высоты трёх этажей, сообщает областная прокуратура. Девочку госпитализировали в тверскую Детскую областную больницу. Подробности о состоянии пострадавшей пока не оглашаются.

Произошедшим занимаются прокуратура и СК. Следователи побывали на месте происшествия, сейчас ими устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Кимрской межрайонной прокуратурой Тверской области организована проверка. Прокуроры дадут оценку действиям собственника здания, а также законных представителей девочки и органов системы профилактики.