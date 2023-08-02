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НовостиПолитика2 августа 2023 13:12

В Тверской области простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим Евгением Пичуговым

Погибшего на территории ЛНР Евгения Пичугова похоронили с воинскими почестями в Бежецке
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Евгения Пичугова похоронили с воинскими почестями в Бежецке Фото: администрация Бежецкого округа

Евгения Пичугова похоронили с воинскими почестями в Бежецке Фото: администрация Бежецкого округа

1 августа в Бежецке простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим Евгением Пичуговым. Герой погиб на территории Луганской народной республики.

- Отдать дань памяти погибшему пришли родные и друзья, представители региональной и муниципальной власти, жители Бежецкого округа. Прощание с участником СВО прошло в фойе Городского центра культуры и досуга, - сообщает администрация Бежецкого округа.

Евгений Владимирович был похоронен с воинскими почестями на городском кладбище.