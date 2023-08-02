В Тверской области простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим Евгением Пичуговым

Евгения Пичугова похоронили с воинскими почестями в Бежецке Фото: администрация Бежецкого округа

1 августа в Бежецке простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим Евгением Пичуговым. Герой погиб на территории Луганской народной республики.

- Отдать дань памяти погибшему пришли родные и друзья, представители региональной и муниципальной власти, жители Бежецкого округа. Прощание с участником СВО прошло в фойе Городского центра культуры и досуга, - сообщает администрация Бежецкого округа.

Евгений Владимирович был похоронен с воинскими почестями на городском кладбище.