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НовостиОбщество2 августа 2023 8:06

В Тверской области отремонтируют подъездные дороги к строящемуся корпусу детдома

В правительстве региона решено выделить средства на ремонт подъездов к новому зданию детского дома «Родничок» в Калязине
Алексей АНДРЕЕВ
План нового строящегося корпуса для детдома.

План нового строящегося корпуса для детдома.

Фото: ПТО

На заседании областной бюджетной комиссии решено выделить средства для ремонта подъездных дорог к строящемуся корпусу Калязинского детского дома «Родничок». Работы планируется выполнить в этом году.

Отремонтировать дороги к корпусу поручил губернатор Игорь Руденя во время рабочей поездки в Калязинский округ 8 июня этого года.

Как сообщила областное правительство, новый корпус «Родничка» будет рассчитан на проживание 40 детей. Там обустроят обеденный, тренажерный и актовый залы, бассейн, учебные комнаты, мастерские, плоскостные сооружения для отдыха и занятий спортом.