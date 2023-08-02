В Тверской области отремонтируют подъездные дороги к строящемуся корпусу детдома

План нового строящегося корпуса для детдома. Фото: ПТО

На заседании областной бюджетной комиссии решено выделить средства для ремонта подъездных дорог к строящемуся корпусу Калязинского детского дома «Родничок». Работы планируется выполнить в этом году.

Отремонтировать дороги к корпусу поручил губернатор Игорь Руденя во время рабочей поездки в Калязинский округ 8 июня этого года.

Как сообщила областное правительство, новый корпус «Родничка» будет рассчитан на проживание 40 детей. Там обустроят обеденный, тренажерный и актовый залы, бассейн, учебные комнаты, мастерские, плоскостные сооружения для отдыха и занятий спортом.