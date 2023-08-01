Контрактники в Тверской области получат единовременную выплату в 100 тысяч рублей

Военнослужащие-контрактники получат единовременные денежные выплаты. Фото: Виктория ТУШКОВА

В Тверской области военнослужащие-контрактники получат единовременные денежные выплаты в размере ста тысяч рублей и пятидесяти тысяч рулей. Решение о такой мере поощрения бойцов СВО было принято на заседании правительства Тверской области, которое 1 августа провёл губернатор Игорь Руденя.

Как пояснили в областном правительстве, выплата в 100 тысяч рублей положена солдатам, матросам, сержантам, старшинам, прапорщикам и мичманам, которые не ранее 1 марта 2023 года заключили контракт и были отобраны на службу через пункт в городе Твери.

Аналогичная выплата положена также офицерам запаса, заключившим контракт не ранее 1 марта 2023 года.

Единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей предназначена тем, кто во время службы по призыву заключил (также не ранее 1 марта 2023 года) контракт о службе в частях Западного военного округа и Тверской области.

Выплаты перечислят беззаявительно на основании сведений военкомата в течение двух рабочих дней после поступления списков от военного комиссариата в областное Минсоцзащиты.