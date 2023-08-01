Следователи устанавливают причины пожара с двумя погибшими в Тверской области

При пожаре в жилом доме в Бологое погибли мужчина и женщина Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Сообщение об обнаружении тел мужчины и женщины при тушении пожара в доме в городе Бологое поступило в СУ СК РФ по Тверской области 1 августа.

ЧП произошло поздно вечером, пожар тушили несколько часов. В ходе тушения были обнаружены тела погибших.

По фактам гибели людей Бологовским межрайонным следственным отделом регионального СКР проводится проверка. Личности погибших установлены, назначены экспертизы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.