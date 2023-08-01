Двое жителей Твери установили приложения от мошенников и лишились денег

Мошенники обманули жителей Твери с помощью приложения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Твери мошенники обманули мужчину и женщину. В разные дни людям позвонили неизвестные и, представившись сотрудниками банка, сообщили, что на них пытаюся оформить кредиты.

Для предотвращения действий потерпевшим предложили скачать и установить приложения на телефоны. 49-летняя женщина установила приложение удаленного доступа, через которое мошенники получили доступ к личным кабинетам банков и счетам потерпевшей. В пользу аферистов списались 76 000 рублей.

По аналогичной схеме 60 000 рублей лишился 41-летний мужчина.

По статье "Мошенничество" возбуждены уголовные дела.