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НовостиОбщество1 августа 2023 9:10

Двое жителей Твери установили приложения от мошенников и лишились денег

Тверичане отдали аферистам 117 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мошенники обманули жителей Твери с помощью приложения

Мошенники обманули жителей Твери с помощью приложения

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Твери мошенники обманули мужчину и женщину. В разные дни людям позвонили неизвестные и, представившись сотрудниками банка, сообщили, что на них пытаюся оформить кредиты.

Для предотвращения действий потерпевшим предложили скачать и установить приложения на телефоны. 49-летняя женщина установила приложение удаленного доступа, через которое мошенники получили доступ к личным кабинетам банков и счетам потерпевшей. В пользу аферистов списались 76 000 рублей.

По аналогичной схеме 60 000 рублей лишился 41-летний мужчина.

По статье "Мошенничество" возбуждены уголовные дела.